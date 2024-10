Lettera43.it - Amazon vuole sfidare Temu con una piattaforma di vendita low cost

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)potrebbe molto presto lanciare la sfida a. Secondo un rapporto di The Information, il gigante statunitense dell’e-commerce è al lavoro su unadilowgrazie a cui competere con i prezzi bassi del rivenditore cinese. L’azienda fondata da Jeff Bezos avrebbe infatti inviato ai venditori alcune informazioni interne per fornire ulteriori dettagli sull’iniziativa oltre che sui limiti di prezzo da apporre ai propri articoli sul nuovo negozio online in cantiere. Se confermata, l’iniziativa si diserebbe nettamente dal solito approccio die rappresenterebbe anche un tentativo concreto di contrastare la dilagante popolarità degli store di Pechino: lanciato soltanto nel 2022,ha ottenuto in pochi mesi grande notorietà proprio per le convenienti offerte.