Amazon | dal suo arrivo in Italia investiti più di 20 mld euro

(Adnkronos) – Amazon annuncia oggi i progressi del Piano Italia: solo nel 2023, ha investito nel Paese oltre 4 miliardi di euro superando i 20 miliardi di euro dal 2010, anno di arrivo dell'azienda in Italia. Questo include sia le spese in conto capitale (come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate

Amazon annuncia oggi i progressi del Piano Italia: solo nel 2023, ha investito nel Paese oltre 4 miliardi di euro superando i 20 miliardi di euro dal 2010, anno di arrivo dell'azienda in Italia.

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Amazon annuncia oggi i progressi del Piano Italia: solo nel 2023, ha investito nel Paese oltre 4 miliardi di euro superando i 20 miliardi di euro dal 2010, anno di arrivo dell'azienda in Italia.