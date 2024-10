2 milioni di euro ai voucher scuola in Piemonte: saranno destinati per lo più alle paritarie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella manovra da 80 milioni di euro che la Regione Piemonte sta preparando sono previsti quasi 2 milioni di euro aggiuntivi per i voucher scuola. La maggior parte di questi fondi sarà destinata alle famiglie delle scuole paritarie, con 1 milione e 547mila euro, mentre solo 371mila euro andranno alle famiglie delle scuole pubbliche. L'articolo 2 milioni di euro ai voucher scuola in Piemonte: saranno destinati per lo più alle paritarie . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella manovra da 80diche la Regionesta preparando sono previsti quasi 2diaggiuntivi per i. La maggior parte di questi fondi sarà destinatafamiglie delle scuole, con 1 milione e 547mila, mentre solo 371milaandrannofamiglie delle scuole pubbliche. L'articolo 2diaiinper lo più

