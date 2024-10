Zona industriale Buccino: odori nauseabondi e tossici costringono i cittadini a chiudersi in casa (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn odore sgradevole e tossico da circa un mese invade le narici e i polmoni di migliaia di cittadini, imprenditori e lavoratori che transitano ed operano ad oltre cinque chilometri di distanza dalla Zona industriale di Buccino. È questa la situazione ormai atavica che da un mese, soprattutto nei weekend e nelle ore notturne, stanno vivendo e subendo i cittadini residenti tra i comuni di Buccino, Auletta e Sicignano degli Alburni. Miasmi nell’aria, che avvicinandosi alla Zona industriale di Buccino, diventano sempre più intensi, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo i residenti e gli operai degli stessi 32 opifici e che vivono nella Zona, a barricarsi in casa, chiudendo porte e finestre. Una situazione che fa ripiombare nell’incubo i cittadini che si sono rivolti alla Procura della Repubblica di Salerno. Anteprima24.it - Zona industriale Buccino: odori nauseabondi e tossici costringono i cittadini a chiudersi in casa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn odore sgradevole e tossico da circa un mese invade le narici e i polmoni di migliaia di, imprenditori e lavoratori che transitano ed operano ad oltre cinque chilometri di distanza dalladi. È questa la situazione ormai atavica che da un mese, soprattutto nei weekend e nelle ore notturne, stanno vivendo e subendo iresidenti tra i comuni di, Auletta e Sicignano degli Alburni. Miasmi nell’aria, che avvicinandosi alladi, diventano sempre più intensi, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo i residenti e gli operai degli stessi 32 opifici e che vivono nella, a barricarsi in, chiudendo porte e finestre. Una situazione che fa ripiombare nell’incubo iche si sono rivolti alla Procura della Repubblica di Salerno.

