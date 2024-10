Yulia Bruschi pentita al Grande Fratello: il ripensamento sul fidanzato Simone (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo aver incontrato inaspettatamente il suo fidanzato Simone all’interno della casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi si è lasciata andare ad uno sfogo insieme alle sue compagne d’avventura. Nella notte, infatti, la giovane ha riflettuto su quanto accaduto, ed ha manifestato una decisione inaspettata presa dopo l’incontro. Yulia spiazzata dal fidanzato Simone al GF: il ripensamento Nella puntata di ieri del Grande Fratello Yulia Bruschi ha ricevuto la “sorpresa” da parte del suo fidanzato Simone, il quale è entrato in casa per parlarle a seguito dell’avvicinamento della donna a Luca Giglioli. Il ragazzo è riuscito a mantenere un controllo invidiabile ed ha anche dichiarato di non avere nessuna intenzione di umiliare la concorrente, in quanto nessuna donna merita un trattamento simile. Tutto.tv - Yulia Bruschi pentita al Grande Fratello: il ripensamento sul fidanzato Simone Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo aver incontrato inaspettatamente il suoall’interno della casa delsi è lasciata andare ad uno sfogo insieme alle sue compagne d’avventura. Nella notte, infatti, la giovane ha riflettuto su quanto accaduto, ed ha manifestato una decisione inaspettata presa dopo l’incontro.spiazzata dalal GF: ilNella puntata di ieri delha ricevuto la “sorpresa” da parte del suo, il quale è entrato in casa per parlarle a seguito dell’avvicinamento della donna a Luca Giglioli. Il ragazzo è riuscito a mantenere un controllo invidiabile ed ha anche dichiarato di non avere nessuna intenzione di umiliare la concorrente, in quanto nessuna donna merita un trattamento simile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle Grande Fratello 2024 - Yulia Naomi Bruschi mollata in diretta - Polemiche e scenette recitate anche male nella puntata di lunedì 21 ottobre del reality show condotto da Alfonso Signorini. (Quotidiano.net)

Jessica incontra il fidanzato di Yulia Bruschi - lui dà una versione completamente diversa sulla loro storia - Simone, l'ex fidanzato di Yulia Bruschi è arrivato al Grande Fratello smentendo la versione data dalla gieffina L'articolo Jessica incontra il fidanzato di Yulia Bruschi, lui dà una versione completamente diversa sulla loro storia proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Chi è Simone - il fidanzato di Yulia Bruschi : lascerà la gieffina in diretta tv? - . Vorrei fare un passo in più”. Da parte mia c’è una voglia di conoscerla in maniera diversa, non come un’amica. A fare chiarezza ci ha pensato Alfonso Signorini, che con le sue domande dirette ha portato Yulia a un’apertura sincera sui suoi sentimenti. Giglio ha ammesso apertamente i suoi sentimenti: “Noi non siamo semplicemente amici. (Blogtivvu.com)