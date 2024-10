Young Boys-Inter, le ultime dall’allenamento: due a sorpresa in campo! (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche l’allenamento alla vigilia di Young Boys-Inter è terminato per la squadra di Simone Inzaghi. Sul campo degli avversari compaiono due giocatori inattesi. ALLENAMENTO – Tornano ad accendersi i riflettori sulla Champions League, alla vigilia di Young Boys-Inter. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare gli svizzeri, domani sera, per la seconda sfida europea della stagione. I nerazzurri, arrivati in mattinata a Berna, oggi pomeriggio hanno preso confidenza con lo Stadio Wankdorf, dove gli attenderà una partita non particolarmente semplice. Il primo ostacolo per gli Interisti sarà certamente il manto sintetico del terreno di gioco, al quale non sono abituati. A seguire anche la stanchezza dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma e le assenze importanti tra centrocampo e difesa. Inter-news.it - Young Boys-Inter, le ultime dall’allenamento: due a sorpresa in campo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche l’allenamento alla vigilia diè terminato per la squadra di Simone Inzaghi. Suldegli avversari compaiono due giocatori inattesi. ALLENAMENTO – Tornano ad accendersi i riflettori sulla Champions League, alla vigilia di. La squadra di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare gli svizzeri, domani sera, per la seconda sfida europea della stagione. I nerazzurri, arrivati in mattinata a Berna, oggi pomeriggio hanno preso confidenza con lo Stadio Wankdorf, dove gli attenderà una partita non particolarmente semplice. Il primo ostacolo per gliisti sarà certamente il manto sintetico del terreno di gioco, al quale non sono abituati. A seguire anche la stanchezza dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma e le assenze importanti tra centroe difesa.

