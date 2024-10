X Factor, Manuel Agnelli lancia una frecciata a Fedez? “Nessuno di noi gioca a chi dice la ca**ata più grossa” (Di martedì 22 ottobre 2024) X Factor, Manuel Agnelli lancia una frecciata a Fedez? Giovedì 24 ottobre iniziano i live di X Factor: quest’anno tra i giudici sembra esserci un’aria nuova così come confermato anche da Manuel Agnelli che parrebbe anche aver lanciato una frecciatina a Fedez. A proposito dei colleghi giurati, ovvero Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, Agnelli ha dichiarato: “È la prima volta che mi diverto. Devo dire che penso sia una delle edizioni più belle che ci sia mai stata di X Factor, si sente dall’energia tra di noi”. A fare la differenza, secondo il cantante degli Afterhours, sono proprio i nuovi giudici e anche la conduttrice Giorgia: “Penso che i quattro giudici siano concentrati sulle cose giuste ovvero la musica e non sui risultati discografici. Spero che faremo discussione, ma nel modo più positivo possibile”. “Il tavolo fatto di esseri umani. Tpi.it - X Factor, Manuel Agnelli lancia una frecciata a Fedez? “Nessuno di noi gioca a chi dice la ca**ata più grossa” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Xuna? Giovedì 24 ottobre iniziano i live di X: quest’anno tra i giudici sembra esserci un’aria nuova così come confermato anche dache parrebbe anche averto una frecciatina a. A proposito dei colleghi giurati, ovvero Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi,ha dichiarato: “È la prima volta che mi diverto. Devo dire che penso sia una delle edizioni più belle che ci sia mai stata di X, si sente dall’energia tra di noi”. A fare la differenza, secondo il cantante degli Afterhours, sono proprio i nuovi giudici e anche la conduttrice Giorgia: “Penso che i quattro giudici siano concentrati sulle cose giuste ovvero la musica e non sui risultati discografici. Spero che faremo discussione, ma nel modo più positivo possibile”. “Il tavolo fatto di esseri umani.

