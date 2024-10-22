Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 11:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 10. SUL TRATTO URBANO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE SU VIA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE CODE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 09 : 45 - 35 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO VERSO ROMA PROSEGUENDO PIU AVANTI SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E FIORENTINI MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 09. 05 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA CODE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO VERSO ROMA PROSEGUENDO PIU AVANTI SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA SUL RACCORDO ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza