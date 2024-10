Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 11:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Viabilità DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLA Regione PASSIAMO AI LAVORI SULLA A1 Roma NAPOLI NELLA NOTTE DEL 24 OTTOBRE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VERRA CHIUSA L’USCITA ANAGNI FIUGGI IN DIREZIONE NAPOLI E IN DIREZIONE Roma IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE NELLE STAZIONI DI COLLEFERRO E FERENTINO NELLA FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINO INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA Roma VITERBO SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO ARMAMENTO SULLA TRATTA FABRICA DI Roma-VIGNANELLO QUINDI CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO DAL LUNEDI AL VENERDI LE CORSE VERRANNO SOSTITUITE DA BUS TUTTI I DETTAGLI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)DEL 22 OTTOBREORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLAPASSIAMO AI LAVORI SULLA A1NAPOLI NELLA NOTTE DEL 24 OTTOBRE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VERRA CHIUSA L’USCITA ANAGNI FIUGGI IN DIREZIONE NAPOLI E IN DIREZIONEIN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE NELLE STAZIONI DI COLLEFERRO E FERENTINO NELLA FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINO INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLAVITERBO SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO ARMAMENTO SULLA TRATTA FABRICA DI-VIGNANELLO QUINDI CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO DAL LUNEDI AL VENERDI LE CORSE VERRANNO SOSTITUITE DA BUS TUTTI I DETTAGLI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.

