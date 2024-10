Usa: ‘Putin disperato, altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Il capo del Pentagono Lloyd Austin, durante la sua visita a Kiev, ha annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 400 milioni di dollari. Lo riporta Ukrinform. Austin ha dato l’annuncio del nuovo pacchetto di aiuti durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sotto la guida Imolaoggi.it - Usa: ‘Putin disperato, altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il capo del Pentagono Lloyd Austin, durante la sua visita a Kiev, ha annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto diall’Ucraina del valore di 400di dollari. Lo riporta Ukrinform. Austin ha dato l’annuncio del nuovo pacchetto didurante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sotto la guida

Gli Stati Uniti invieranno aiuti militari per quattrocento milioni di dollari all’Ucraina - Austin ha dato la notizia appena è sbarcato a Kyjiv, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E Mosca ha aumentato notevolmente i suoi attacchi con i droni in tutto il Paese. I russi stanno anche riprendendo lentamente terreno nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale, nonostante una mole impressionante di perdite. (Linkiesta.it)

Austin - nuovo pacchetto da 400 milioni di aiuti a Kiev - Oggi voglio annunciare lo stanziamento di un pacchetto di aiuti presidenziali da 400 milioni di dollari per munizioni, equipaggiamento militare e armi per l'Ucraina", ha detto Austin. "Sotto la guida di Joe Biden, gli Stati Uniti continuano ad aumentare il sostegno all'Ucraina. Il capo del Pentagono Lloyd Austin, durante la sua visita a Kiev, ha annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di ... (Quotidiano.net)

