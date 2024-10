Usa, i “5 di Central Park” accusano Trump di diffamazione. Il team del tycoon: “Interferenze elettorali dei disperati di sinistra” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel 1989, Donald Trump era ben lontano dall’intraprendere la carriera politica con i Repubblicani per divenire presidente degli Stati Uniti, ma su certi temi aveva già le idee chiare. Il 19 aprile, Trisha Meili, 29 anni, uscì per una corsa serale a Central Park: fu aggredita e stuprata. Quando la ritrovarono, era in ipotermia, tanto che, portata in ospedale, gli fu data l’estrema unzione. Ma Trisha si salvò, anche se dopo la violenza subita, non ricordava nulla. Quella stessa sera, un gruppo di 30 ragazzi dei sobborghi aveva fatto una scorribanda nel polmone verde della Grande Mela, prendendo di mira e rapinando chi capitava. Le indagini sullo stupro puntarono su cinque giovani: Donald Trump comprò una pagina del New York Times per sollecitare il ripristino della pena di morte e scrisse: “Odio questi ladri, questi assassini. Ilfattoquotidiano.it - Usa, i “5 di Central Park” accusano Trump di diffamazione. Il team del tycoon: “Interferenze elettorali dei disperati di sinistra” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel 1989, Donaldera ben lontano dall’intraprendere la carriera politica con i Repubblicani per divenire presidente degli Stati Uniti, ma su certi temi aveva già le idee chiare. Il 19 aprile, Trisha Meili, 29 anni, uscì per una corsa serale a: fu aggredita e stuprata. Quando la ritrovarono, era in ipotermia, tanto che, portata in ospedale, gli fu data l’estrema unzione. Ma Trisha si salvò, anche se dopo la violenza subita, non ricordava nulla. Quella stessa sera, un gruppo di 30 ragazzi dei sobborghi aveva fatto una scorribanda nel polmone verde della Grande Mela, prendendo di mira e rapinando chi capitava. Le indagini sullo stupro puntarono su cinque giovani: Donaldcomprò una pagina del New York Times per sollecitare il ripristino della pena di morte e scrisse: “Odio questi ladri, questi assassini.

