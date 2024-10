Uomini e Donne, Brando Ephrikian dopo essere stato avvistato con Raffaella Scuotto torna sui social e spiega come stanno le cose: le sue parole (Di martedì 22 ottobre 2024) Brando Ephrikian è tornato sui social per chiarire la situazione riguardo alla sua presunta rottura con Raffaella Scuotto. Nei giorni scorsi, alcune foto che li ritraevano insieme avevano sollevato dubbi sul fatto che la separazione potesse essere una farsa, alimentando voci e speculazioni. Tuttavia, Brando ha deciso di rompere il silenzio e spiegare ai suoi followers cosa sia realmente accaduto tra lui e Raffaella. Attraverso una serie di storie sui suoi canali social, Brando ha dichiarato: Sono stati giorni pieni di equivoci e fraintendimenti. Prima di parlare, bisognerebbe valutare la veridicità dei fatti e avere cognizione di causa. Isaechia.it - Uomini e Donne, Brando Ephrikian dopo essere stato avvistato con Raffaella Scuotto torna sui social e spiega come stanno le cose: le sue parole Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)to suiper chiarire la situazione riguardo alla sua presunta rottura con. Nei giorni scorsi, alcune foto che li ritraevano insieme avevano sollevato dubbi sul fatto che la separazione potesseuna farsa, alimentando voci e speculazioni. Tuttavia,ha deciso di rompere il silenzio ere ai suoi followers cosa sia realmente accaduto tra lui e. Attraverso una serie di storie sui suoi canaliha dichiarato: Sono stati giorni pieni di equivoci e fraintendimenti. Prima di parlare, bisognerebbe valutare la veridicità dei fatti e avere cognizione di causa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto dopo essere stata avvistata con Brando Ephrikian fa chiarezza : “Ecco la verità” - Stiamo vivendo un momento nostro perché siamo due persone umane che vivono delle dinamiche personali come ogni coppia di ragazzi. E sinceramente non mi va perché siamo una coppia pulitissima di ragazzi che per sette mesi si sono vissuti fuori dai riflettori. L’ex tronista, quindi, ha smentito le voci: “Non posso accettare queste diffamazioni gratuite! Sono sempre stato e lo sarò sempre una ... (Isaechia.it)