Un super Perin non basta a salvare la Juventus che perde 1-0 contro lo Stoccarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo aver sofferto per 90 minuti l'intraprendenza dei tedeschi, le parate miracolose del secondo portiere bianconero sembrano sufficienti per portare a casa almeno un punto. Alla fine decide il gol dell'ex Atalanta Ilgiornale.it - Un super Perin non basta a salvare la Juventus che perde 1-0 contro lo Stoccarda Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo aver sofferto per 90 minuti l'intraprendenza dei tedeschi, le parate miracolose del secondo portiere bianconero sembrano sufficienti per portare a casa almeno un punto. Alla fine decide il gol dell'ex Atalanta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gasperini - Bergamo è per sempre : il tecnico dell’Atalanta acquista un prestigioso superattico in un borgo storico - Nonostante il continuo nomadismo che spesso caratterizza la carriera di allenatori e giocatori di calcio, Gasperini sembra aver trovato a Bergamo una stabilità rara. Un gesto che, oltre al valore immobiliare, racchiude un significato simbolico: il legame tra Gasperini e Bergamo è destinato a rafforzarsi ulteriormente, non solo sul campo, ma anche nella vita privata. (Ilfattoquotidiano.it)

Gasperini : «La nuova Champions è una sorta di Superlega : si giocano molte più partite» -  Non pensavo di raggiungere l’Europa League e fare quello che abbiamo fatto. Il risultato è un’altra cosa. Noi ci stiamo adattando». Vedevo nell’Atalanta la possibilità di fare un lavoro che in Italia in quel momento non c’era. È tutto rivolto a cercare di aumentare lo spettacolo: non sempre si riesce e a volte si fa anche qualche danno. (Ilnapolista.it)

Cassano : «Conte è secondo solo a Gasperini in Italia : il tecnico dell’Atalanta è di un livello superiore» - Al Napoli viene più comodo, perché giochi a Torino, Conte li sta facendo andare di passo in passo. L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del Napoli di Antonio Conte al podcast Viva El Futbol. Questa squadra per lui deve sporcarsi le mani. «Conte va sempre in posti reduci dalle macerie perché mal che vada lui comunque ne trae benefici. (Ilnapolista.it)