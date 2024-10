Ucraina, Seul potrebbe inviare soldati al fronte (Di martedì 22 ottobre 2024) La guerra in Ucraina. Il fronte di Mosca potrebbe rafforzarsi con l’arrivo delle truppe nord coreane e Seul risponde minacciando di inviare i suoi militari in Europa. Servizio di Andrea Domaschio Ucraina, Seul potrebbe inviare soldati al fronte TG2000. Tv2000.it - Ucraina, Seul potrebbe inviare soldati al fronte Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La guerra in. Ildi Moscarafforzarsi con l’arrivo delle truppe nord coreane erisponde minacciando dii suoi militari in Europa. Servizio di Andrea DomaschioalTG2000.

