(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un ha inviato 'gli schiavi da combattimento' per aiutare Vladimir Putin nella guerra che la Russia combatte da quasi 1000 giorni contro l'Ucraina. La presenza di soldati della Corea del Nord in un centro di addestramento dell'estremo oriente russo è sotto i riflettori da giorni. Secondo l'intelligence della Corea del Sud, Pyongyang ha L'articolo Ucraina-Russia, Kim manda in guerra gli 'schiavi da combattimento' proviene da Webmagazine24.

Ucraina-Russia - Kim manda in guerra gli ‘schiavi da combattimento’ - In questo quadro, il ministero degli Esteri di Seul ha convocato l’ambasciatore russo nel Paese Georgiy Zinoviev per chiedere spiegazioni. Gli ‘schiavi da combattimento’, secondo le informazioni fornite dall’intelligence di Seul, sono membri delle forze speciali nordcoreane e rappresentano l’elite dell’esercito. (Ildenaro.it)

Ucraina-Russia - Kim manda in guerra gli ‘schiavi da combattimento’ - La presenza di soldati della Corea del Nord in un centro di addestramento dell'estremo oriente russo è sotto i riflettori da giorni. (Adnkronos) – Kim Jong-un ha inviato 'gli schiavi da combattimento' per aiutare Vladimir Putin nella guerra che la Russia combatte da quasi 1000 giorni contro l'Ucraina. (Periodicodaily.com)

Putin giovedì incontra il segretario Onu Guterres - prima volta da inizio guerra Ucraina-Russia - Previsti anche gli incontri del capo del Cremlino con il presidente cinese Xi, l'iraniano Pezeshkian e il leader palestinese Abbas Il Cremlino ha annunciato un incontro giovedì tra Vladimir Putin e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine del vertice […]. Il faccia a faccia si terrà a margine del vertice dei Brics. (Sbircialanotizia.it)