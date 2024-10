TSMC avvisa gli Usa: Huawei si è “travestita” per provare a produrre chip (Di martedì 22 ottobre 2024) TSMC ha dichiarato di aver segnalato agli Stati Uniti tentativi di Huawei di aggirare i controlli sulle esportazioni e sulla produzione di chip AI: un nuovo cliente avrebbe commissionato la produzione di un processore troppo simile all’Ascend 910B di Huawei. Dday.it - TSMC avvisa gli Usa: Huawei si è “travestita” per provare a produrre chip Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha dichiarato di aver segnalato agli Stati Uniti tentativi didi aggirare i controlli sulle esportazioni e sulla produzione diAI: un nuovo cliente avrebbe commissionato la produzione di un processore troppo simile all’Ascend 910B di

ByteDance prepara un nuovo modello IA con chip Huawei - Nessun commento invece da Huawei. L’app di TikTok, realizzata da ByteDance (Getty Images). Seppur separata da TikTok, è probabile che l’intelligenza artificiale venga integrata presto nell’ecosistema ByteDance, trovando posto sul social network. Impossibile stabilire una tempistica per l’inizio dei lavori e successivamente per l’eventuale rilascio in commercio. (Lettera43.it)