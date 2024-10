Trump che serve al McDonald's e il cortocircuito tra realtà e finzione (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande scandalo poiché Donald Trump ha servito per un quarto d’ora i clienti di un McDonald’s in Pennsylvania, però facendo finta. Nel senso che – spiegano i giornali – il fast food risultava chiuso e gli avventori erano stati convocati in loco appositamente selezionandoli fra sostenitori del Gop. Certo, dal punto di vista meramente definitorio, verrebbe da chiedersi se la finta in realtà non fosse vera: di fatto equivaleva a far chiudere il locale noleggiandolo per un evento privato, in cui degli invitati venivano serviti da chi gli pareva, che nella circostanza specifica capitava essere anche candidato alla Casa Bianca. Ilfoglio.it - Trump che serve al McDonald's e il cortocircuito tra realtà e finzione Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grande scandalo poiché Donaldha servito per un quarto d’ora i clienti di un’s in Pennsylvania, però facendo finta. Nel senso che – spiegano i giornali – il fast food risultava chiuso e gli avventori erano stati convocati in loco appositamente selezionandoli fra sostenitori del Gop. Certo, dal punto di vista meramente definitorio, verrebbe da chiedersi se la finta innon fosse vera: di fatto equivaleva a far chiudere il locale noleggiandolo per un evento privato, in cui degli invitati venivano serviti da chi gli pareva, che nella circostanza specifica capitava essere anche candidato alla Casa Bianca.

