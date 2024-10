Ilrestodelcarlino.it - ’Transmissions’, tre giorni ai confini della musica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Per il sedicesimo anno ritorna il festival ‘Transmissions’ per presentare il meglioricerca internazionale in ambito sonoro. L’appuntamento è da giovedì 24 a sabato 26 ottobre, nel rinnovato teatro Rasi di Ravenna riconfermato ‘quartier generale’manifestazione. ‘History of ideas’: è il sottotitolo scelto per quello che sarà a tutti gli effetti un viaggio, unico e personalissimo, attraverso i linguaggi sonori del contemporaneo, proposto dall’artista americana Moor Mother – all’anagrafe Camae Ayewa – direttrice artistica del festival. Musicista e compositrice, ma anche poetessa, compositrice e docenteprestigiosa USC Thornton School of Music, ha saputo distinguersi nel panorama globale per la capacità di attraversare la dimensione creativa e quella dell’attivismo politico, mantenendo intatte originalità e potenza.