Tra futuro digitale e green | il Festival delle Regioni e delle Province autonome fa tappa a Bari

Presentata a Roma la terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, "L'Italia delle Regioni", in svolgimento a Bari dal 19 al 22 ottobre 2024, dopo le tappe di Milano e Monza nel 2022 e Torino nel 2023. Il tema di quest'anno, "La Regione del futuro tra digitale e green"

Terzo mandato - Calderoli : «I tempi adesso sono maturi». Al Festival delle Regioni polemica sull?Autonomia. L?anno prossimo tappa in Veneto - Terzo mandato per i sindaci e per i presidenti di Regione, forse i tempi sono «maturi» per una revisione dei limiti. Lo ha detto il ministro Roberto Calderoli intervenendo al Festival... (Ilgazzettino.it)

Al Festival delle Regioni Giani chiede più risorse per dare centralità agli enti locali - Da sottolineare che la Regione, come istituzione, è ritenuta particolarmente credibile ed affidabile per i cittadini”. “Altro tema centrale – conclude Giani – è quello della sostenibilità e degli interventi per la difesa del suolo, a fronte di cambiamenti climatici che impongono, come vediamo in questi giorni, un assetto idrogeologico in cui occorrerà fare i piani per il rifacimento delle ... (Corrieretoscano.it)

Terzo mandato - Calderoli : «I tempi adesso sono maturi». Al Festival delle Regioni polemica sull?Autonomia. L?anno prossimo tappa in Veneto - Terzo mandato per i sindaci e per i presidenti di Regione, forse i tempi sono «maturi» per una revisione dei limiti. Lo ha detto il ministro Roberto Calderoli intervenendo al Festival... (Ilgazzettino.it)