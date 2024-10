“Togliti il nostro anello”. Grande Fratello, finalmente entra il fidanzato di Yulia e la asfalta in diretta (Di martedì 22 ottobre 2024) La nona puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda lunedì 21 ottobre, ha riservato ai telespettatori momenti di tensione, emozioni e colpi di scena. Condotta da Alfonso Signorini, la serata ha visto protagonisti i conflitti interni tra i concorrenti, rivelazioni personali e un inatteso twist finale. Uno dei momenti più attesi è stata la presunta eliminazione di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Dopo un faccia a faccia emotivo, Alfonso Signorini ha rivelato che entrambi non erano stati eliminati, ma erano i preferiti del pubblico. Come premio, sono stati inviati a Madrid per partecipare al Gran Hermano, la versione spagnola del reality. >> “Senza rispetto”. Grande Fratello, caos tra Beatrice Luzzi e Signorini: la critica è pesante Durante la puntata, è entrata nella casa anche una nuova concorrente, Maica Benedicto, proveniente dal Grande Hermano spagnolo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La nona puntata del2024, andata in onda lunedì 21 ottobre, ha riservato ai telespettatori momenti di tensione, emozioni e colpi di scena. Condotta da Alfonso Signorini, la serata ha visto protagonisti i conflitti interni tra i concorrenti, rivelazioni personali e un inatteso twist finale. Uno dei momenti più attesi è stata la presunta eliminazione di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Dopo un faccia a faccia emotivo, Alfonso Signorini ha rivelato chembi non erano stati eliminati, ma erano i preferiti del pubblico. Come premio, sono stati inviati a Madrid per partecipare al Gran Hermano, la versione spagnola del reality. >> “Senza rispetto”., caos tra Beatrice Luzzi e Signorini: la critica è pesante Durante la puntata, èta nella casa anche una nuova concorrente, Maica Benedicto, proveniente dalHermano spagnolo.

