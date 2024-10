Sulla scacchiera dell’HBtoo a Coroglio sfila la sposa-regina di Atelier Emé Napoli (Di martedì 22 ottobre 2024) In un’atmosfera underground tra luci soffuse e ambientazioni misteriose, l’HBtoo in via Coroglio ha fatto da set per la presentazione della collezione sposa 2025 di Atelier Emé Napoli, brand di abiti da sposa e cerimonia del gruppo Oniverse Calzedonia. É stato uno show di grande impatto visivo, uditivo, olfattivo in una parola, emotivo, che ha suscitato nei suoi ospiti ancora una volta la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di unico, personalizzato e ricercato proprio come ciascun abito che compone la collezione di un brand esempio di eccellenza sartoriale. Il concept ideato da Martina de Gregorio un evento corale orchestrato a più voci che celebra l’amore nelle sue tinte più forti, il bianco e il nero, come negli scacchi. In cui a vincere la partita è chi ha la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In un’atmosfera underground tra luci soffuse e ambientazioni misteriose, l’HBtoo in viaha fatto da set per la presentazione della collezione2025 diEmé, brand di abiti dae cerimonia del gruppo Oniverse Calzedonia. É stato uno show di grande impatto visivo, uditivo, olfattivo in una parola, emotivo, che ha suscitato nei suoi ospiti ancora una volta la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di unico, personalizzato e ricercato proprio come ciascun abito che compone la collezione di un brand esempio di eccellenza sartoriale. Il concept ideato da Martina de Gregorio un evento corale orchestrato a più voci che celebra l’amore nelle sue tinte più forti, il bianco e il nero, come negli scacchi. In cui a vincere la partita è chi ha la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi.

