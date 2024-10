Strutture extralberghiere: prorogato il termine per l’acquisizione del Cin (Di martedì 22 ottobre 2024) BRINDISI - prorogato al 1° gennaio 2025 il termine per l’acquisizione del Codice identificativo nazionale (Cin) da parte delle Strutture extralberghiere. La nuova normativa, in riferimento all’adozione del codice unico Cin (Codice identificativo nazionale), di cui all’art. 13-ter del Brindisireport.it - Strutture extralberghiere: prorogato il termine per l’acquisizione del Cin Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) BRINDISI -al 1° gennaio 2025 ilperdel Codice identificativo nazionale (Cin) da parte delle. La nuova normativa, in riferimento all’adozione del codice unico Cin (Codice identificativo nazionale), di cui all’art. 13-ter del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedele (Atex) : Casi di legionella in un hotel sorrentino - quali obblighi per le strutture extralberghiere? - . Dall’incontro emerse una gran confusione normativa per cui fu trasmessa una comunicazione sia alla Regione che all’Asl per avere una risposta precisa sull’argomento. L’attuale normativa infatti non chiarisce in quale categoria rientri il settore extralberghiero rispetto a tale obbligo”. it. Ad affermarlo è Sergio Fedele, presidente regionale di Atex, l’associazione del turismo extralberghiero. (Ildenaro.it)