Spesa sanitaria e salute: I dati rivelatori della prevenzione in Italia e le risultanze del Friuli Venezia Giulia (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel 2021, la Spesa sanitaria per la prevenzione in Italia ha raggiunto la cifra di 7,19 miliardi di euro, dimostrando un incremento rispetto agli anni precedenti: 6,25 miliardi nel 2020 e 5,55 miliardi nel 2019. Questo importo equivale a circa 121,4 euro pro capite, evidenziando l’importanza della salute pubblica e delle politiche preventive nel paese. Tuttavia, vi è una notevole variabilità a livello regionale per quanto riguarda le spese e le politiche di allocazione dei fondi destinati alla prevenzione. Secondo il III Rapporto civico sulla salute redatto da Cittadinanzattiva, ben 16 regioni Italiane hanno speso una parte significativa della loro Spesa in prevenzione, in particolare per le attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive, inclusi i programmi vaccinali. Gaeta.it - Spesa sanitaria e salute: I dati rivelatori della prevenzione in Italia e le risultanze del Friuli Venezia Giulia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel 2021, laper lainha raggiunto la cifra di 7,19 miliardi di euro, dimostrando un incremento rispetto agli anni precedenti: 6,25 miliardi nel 2020 e 5,55 miliardi nel 2019. Questo importo equivale a circa 121,4 euro pro capite, evidenziando l’importanzapubblica e delle politiche preventive nel paese. Tuttavia, vi è una notevole variabilità a livello regionale per quanto riguarda le spese e le politiche di allocazione dei fondi destinati alla. Secondo il III Rapporto civico sullaredatto da Cittadinanzattiva, ben 16 regionine hanno speso una parte significativaloroin, in particolare per le attività die controllo delle malattie infettive, inclusi i programmi vaccinali.

