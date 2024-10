Sostenibilità al centro del Travel Open Day Hospitality a La Spezia (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giovedì 24 ottobre 2024, La Spezia ospiterà il secondo Travel Open Day Hospitality, un evento che si propone di affrontare le strategie per un turismo sostenibile. Questa iniziativa, organizzata dal Gruppo Travel con il patrocinio del comune della Spezia e in collaborazione con diverse associazioni di categoria, mira a fornire un supporto tangibile alle strutture ricettive del territorio. La crescente attenzione verso la Sostenibilità nel settore turistico si riflette nelle necessità delle aziende locali di adeguarsi a nuovi standard ambientali, oltre che di accedere a fondi e finanziamenti agevolati. La proposta del Travel Open Day Hospitality Quest’anno il Travel Open Day Hospitality si concentrerà sull’incontro tra le strutture ricettive e i fornitori di servizi nazionali, spaziando da soluzioni digitali a esperti di revenue management. Gaeta.it - Sostenibilità al centro del Travel Open Day Hospitality a La Spezia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giovedì 24 ottobre 2024, Laospiterà il secondoDay, un evento che si propone di affrontare le strategie per un turismo sostenibile. Questa iniziativa, organizzata dal Gruppocon il patrocinio del comune dellae in collaborazione con diverse associazioni di categoria, mira a fornire un supporto tangibile alle strutture ricettive del territorio. La crescente attenzione verso lanel settore turistico si riflette nelle necessità delle aziende locali di adeguarsi a nuovi standard ambientali, oltre che di accedere a fondi e finanziamenti agevolati. La proposta delDayQuest’anno ilDaysi concentrerà sull’incontro tra le strutture ricettive e i fornitori di servizi nazionali, spaziando da soluzioni digitali a esperti di revenue management.

