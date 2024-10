Sinner, "gli ultimi 5 passi": come passerà i 100 giorni che decideranno il suo futuro (Di martedì 22 ottobre 2024) Più ricco: di soldi, certo, ma soprattutto di convinzioni e motivazioni. Jannik Sinner è tornato nel suo buon ritiro di Montecarlo con una certezza in più: questo Alcaraz lo si può battere. Magari cambiando spesso tattica, aumentando la forza nei lungolinea che lo spagnolo soffre, proponendo quella sempre difficile soluzione che è il drop shot, ovvero la smorzata che fa correre in avanti l'avversario per poi infilarlo come un tordo. Sì, si può fare e a Riyad è andata così. Si può fare e il bilancio degli incontri fra i due, così uguali per ambizione ma così diversi per tennis, è tornato quasi in asse. Non come partita vinte, Carlitos comanda ancora per 7 successi contro 5, ma come peso dei risultati ottenuti. Sinner ha una convinzione in più da domenica scorsa e così ha raccontato l'esperienza araba: «Posso dire che che io e Carlos siamo buoni amici. Liberoquotidiano.it - Sinner, "gli ultimi 5 passi": come passerà i 100 giorni che decideranno il suo futuro Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Più ricco: di soldi, certo, ma soprattutto di convinzioni e motivazioni. Jannikè tornato nel suo buon ritiro di Montecarlo con una certezza in più: questo Alcaraz lo si può battere. Magari cambiando spesso tattica, aumentando la forza nei lungolinea che lo spagnolo soffre, proponendo quella sempre difficile soluzione che è il drop shot, ovvero la smorzata che fa correre in avanti l'avversario per poi infilarloun tordo. Sì, si può fare e a Riyad è andata così. Si può fare e il bilancio degli incontri fra i due, così uguali per ambizione ma così diversi per tennis, è tornato quasi in asse. Nonpartita vinte, Carlitos comanda ancora per 7 successi contro 5, mapeso dei risultati ottenuti.ha una convinzione in più da domenica scorsa e così ha raccontato l'esperienza araba: «Posso dire che che io e Carlos siamo buoni amici.

