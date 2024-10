Silvia uccisa e poi bruciata, l'appello del legale: "Chi ha visto qualcosa parli" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Un plauso a Procura e forze dell'ordine per l'attività che stanno svolgendo senza risparmiarsi". Lo dice, all'Agi, Felice Carbone, avvocato di Silvia Nowak, la donna di 52 anni tedesca ritrovata morta e in parte carbonizzata venerdì scorso a Ogliastro Marina, frazione costiera di Castellabate Salernotoday.it - Silvia uccisa e poi bruciata, l'appello del legale: "Chi ha visto qualcosa parli" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Un plauso a Procura e forze dell'ordine per l'attività che stanno svolgendo senza risparmiarsi". Lo dice, all'Agi, Felice Carbone, avvocato diNowak, la donna di 52 anni tedesca ritrovata morta e in parte carbonizzata venerdì scorso a Ogliastro Marina, frazione costiera di Castellabate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Silvia Nowak uccisa a coltellate e bruciata : trovato il suo corpo - le riprese delle telecamere - , un 62enne anche lui di nazionalità tedesca, aveva denunciato la scomparsa della moglie ed è stato ascoltato dagli inquirenti presso la stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. Anche altre persone vicine alla donna sono state interrogate per far luce su quanto accaduto. Queste immagini sembrano confermare la versione fornita dall’uomo agli investigatori, ma le indagini restano in ... (Thesocialpost.it)

Silvia Nowak uccisa a coltellate e data alle fiamme : il corpo trovato è il suo. Il video di lei che esce di casa mentre il compagno dorme - È arrivata la conferma. Il corpo rinvenuto nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre, poco distante dall'abitazione nella quale abitava, a Ogliastro Marina,... (Leggo.it)