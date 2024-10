Silvia Nowak, ritrovata seminuda e bruciata nel bosco. La conferma del marito: “Sì, è lei” (Di martedì 22 ottobre 2024) Ormai non ci sono più dubbi: il corpo ritrovato lo scorso venerdì 18 ottobre a Ogliastro Marina, frazione del comune di Castellabate in provincia di Salerno, appartiene a Silvia Nowak, 53enne tedesca scomparsa da martedì 15 ottobre. È stato il marito di 62 anni, anche lui di origini tedesche, a dare l’allarme dopo la sua scomparsa. I due si erano trasferiti da tempo a Ogliastro Marina e il 62enne ha confermato che il corpo, rinvenuto seminudo e in parte bruciato, appartiene proprio alla moglie avendo riconosciuto i tratti del viso. Il ritrovamento del corpo di Silvia Nowak Il cadavere della donna è stato ritrovato ad appena 150 metri dalla villetta dove abitava col marito, nascosto nella fitta vegetazione tra le sterpaglie. Gli inquirenti sono in attesa della relazione definitiva, ma l’autopsia avrebbe rivelato delle lesioni sul corpo della donna. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ormai non ci sono più dubbi: il corpo ritrovato lo scorso venerdì 18 ottobre a Ogliastro Marina, frazione del comune di Castellabate in provincia di Salerno, appartiene a, 53enne tedesca scomparsa da martedì 15 ottobre. È stato ildi 62 anni, anche lui di origini tedesche, a dare l’allarme dopo la sua scomparsa. I due si erano trasferiti da tempo a Ogliastro Marina e il 62enne hato che il corpo, rinvenuto seminudo e in parte bruciato, appartiene proprio alla moglie avendo riconosciuto i tratti del viso. Il ritrovamento del corpo diIl cadavere della donna è stato ritrovato ad appena 150 metri dalla villetta dove abitava col, nascosto nella fitta vegetazione tra le sterpaglie. Gli inquirenti sono in attesa della relazione definitiva, ma l’autopsia avrebbe rivelato delle lesioni sul corpo della donna.

Silvia Nowak uccisa a coltellate e bruciata : trovato il suo corpo - le riprese delle telecamere - Anche altre persone vicine alla donna sono state interrogate per far luce su quanto accaduto. Queste immagini sembrano confermare la versione fornita dall’uomo agli investigatori, ma le indagini restano in corso per capire meglio la dinamica degli eventi. Al momento, non ci sono indagati e le indagini continuano per chiarire le circostanze della morte. (Thesocialpost.it)

Silvia Nowak uccisa a coltellate e data alle fiamme : il corpo trovato è il suo. Il video di lei che esce di casa mentre il compagno dorme - È arrivata la conferma. Il corpo rinvenuto nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre, poco distante dall'abitazione nella quale abitava, a Ogliastro Marina,... (Leggo.it)

Salerno - riconosciuto il corpo bruciato tra le sterpaglie : è della tedesca Silvia Nowak - . È di Silvia Nowak il corpo ritrovato nella mattinata di venerdì 18 ottobre tra le sterpaglie a Ogliastro Marina, frazione costiera del comune di Castellabate, nel salernitano. La conferma dei primi sospetti è arrivata dopo il riconoscimento da parte del fidanzato, avvenuto nelle scorse ore. L'accaduto A effettuare la tragica scoperta sono stati gli agenti della polizia locale e i volontari ... (Tg24.sky.it)