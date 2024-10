Si toglie la vita in carcere l'uomo che uccise la moglie di ritorno da una festa (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è tolto la vita nel carcere di Bari Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo . Il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 di questa notte. I fatti per cui è finito in carcere risalgono alla notte tra 5 e 6 ottobre scorso: Feedpress.me - Si toglie la vita in carcere l'uomo che uccise la moglie di ritorno da una festa Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è tolto laneldi Bari Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia fermato lo scorso 6 ottobre con l’accusa di aver ucciso la60enne Maria Arcangela Turturo . Il corpo dell’è stato ritrovato senzadagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 di questa notte. I fatti per cui è finito inrisalgono alla notte tra 5 e 6 ottobre scorso:

