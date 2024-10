Se mi lasci non vale, i disastri che fa la Rai quando imita la Tv di Maria De Filippi (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma di Rai2 condotto da Luca Barbareschi duplicato di Temptation Island è un flop, ma gli ascolti contano poco. Guardare Se mi lasci non vale produce l'effetto con cui il teorico del trash Labranca definiva questo genere: il frutto di un'emulazione fallita. Il risultato è un trash al quadrato, risultato che si ottiene ogniqualvolta la Rai provi a imitare la Tv dell'universo De Filippi. Fanpage.it - Se mi lasci non vale, i disastri che fa la Rai quando imita la Tv di Maria De Filippi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma di Rai2 condotto da Luca Barbareschi duplicato di Temptation Island è un flop, ma gli ascolti contano poco. Guardare Se minonproduce l'effetto con cui il teorico del trash Labranca definiva questo genere: il frutto di un'emulazione fallita. Il risultato è un trash al quadrato, risultato che si ottiene ogniqualvolta la Rai provi are la Tv dell'universo De

ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2024 : LA PREMIERE DI MIKE (19 - 5%) - GF (18 - 2%) - DISASTRO RAI2 TRA SE MI LASCI NON VALE (1 - 8%) - BINARIO 2 (2 - 3%) E LA PORTA MAGICA (3 - 1%) - 76 Blob + Viaggio in Italia – 1074 5. 91 Mattino 5 News – 943 21. 00 La Ruota della Fortuna – 3165 20. 33 + 459 3. 66La Torre di Babele – 1042 5. 92 x x x x x x x x x x x x Canale 5 15. 27 9. 96 Tg1 – 1350 16. 38 La Signora in Giallo – 478 4. 70 La Promessa – 782 4. La Vita in Diretta – 1552 19. 59 Quante Storie + PeP – 577 5. (Bubinoblog)

SE MI LASCI NON VALE : IL REALITY DI BARBARESCHI PARTE CON UN DRAMMATICO CONFRONTO - ssa Luana Di Pietro (psicoterapeuta) e Eva Sykora (soul coach e tantra expert). . Si scoprirà però presto che questa prima puntata inizia dalla fine. Sembra davvero tutto pronto per la scelta finale quando Barbareschi annuncia che l’avventura delle sei coppie è iniziata un mese e mezzo prima e, con un rewind, lo spettatore si ritrova al giorno 1, quando tutto è cominciato. (Bubinoblog)

Se mi lasci non vale : Rai 2 sfrutta il successo di Temptation Island ma punta a un prodotto più alto - Il programma è un C'eravamo tanto amati in versione 2024: cioè molto ispirato Temptation Island. Per regia, location, fauna umana. "Se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che io adesso sto per pagare", cantava Julio Iglesias. Esattamente quello che ci siamo chiesti anche noi, pubblico di Rai 2, ieri sera guardando il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi (che ritroviamo ... (Movieplayer.it)