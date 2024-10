Scontro fra Cerno e Ilaria Cucchi: ecco cosa è successo (Di martedì 22 ottobre 2024) Toni del dibattito politico sempre più aggressivi fra esponenti della maggioranza, come Tommaso Cerno, e dell’opposizione, come Ilaria Cucchi. Il tutto dopo la decisione del Tribunale di Roma che ha stabilito il rimpatrio dei migranti destinati all’Albania. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia riguardante la pubblicazione, da parte del quotidiano Il Tempo, di cui Cerno è direttore, di una mail privata del magistrato Marco Patarnello. Un testo che contiene opinioni personali molto critiche sulla premier Giorgia Meloni. L’attacco di Cucchi La pubblicazione, rilanciata sui social da Meloni, “ha esposto il giudice Patarnello a critiche e attacchi pubblici, soprattutto da parte dei sostenitori della presidente del Consiglio e di Fratelli d’Italia“, dichiara la senatrice Cucchi. Velvetmag.it - Scontro fra Cerno e Ilaria Cucchi: ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Toni del dibattito politico sempre più aggressivi fra esponenti della maggioranza, come Tommaso, e dell’opposizione, come. Il tutto dopo la decisione del Tribunale di Roma che ha stabilito il rimpatrio dei migranti destinati all’Albania. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra,, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia riguardante la pubblicazione, da parte del quotidiano Il Tempo, di cuiè direttore, di una mail privata del magistrato Marco Patarnello. Un testo che contiene opinioni personali molto critiche sulla premier Giorgia Meloni. L’attacco diLa pubblicazione, rilanciata sui social da Meloni, “ha esposto il giudice Patarnello a critiche e attacchi pubblici, soprattutto da parte dei sostenitori della presidente del Consiglio e di Fratelli d’Italia“, dichiara la senatrice

Scoop della mail anti-Meloni - Ilaria Cucchi ci querela : “Diteci chi ve l'ha data”. Cerno : “Stai con noi - questo giornalismo ha svelato la verità su tuo fratello” - Con l'esposto chiedo alla Procura di Perugia di indagare per conoscere le modalità con cui il quotidiano Il Tempo è entrato in possesso della corrispondenza privata e sapere se il fatto è lecito o costituisce reato. Colpisce che una donna entrata nelle istituzioni a testimoniare la storia del fratello, dove furono i giornali a svelare la verità e quanto era stato tenuto nascosto, non stia dalla ... (Iltempo.it)

