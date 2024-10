Oasport.it - Sci alpino, per Marta Bassino la necessità di partire forte per giocarsi la classifica di gigante

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Coppa del Mondo di sciè pronta ad alzare il sipario con il consuetodi Soelden. In casa Italia cresce l’attesa soprattutto per Federica Brignone e, con quest’ultima che cerca il riscatto dopo una passata stagione davvero complicata e nella quale non è mai riuscita a salire sul podio in. La vittoria inmanca alla piemontese dal dicembre 2022 (Sestriere) e certamente l’obiettivo è quello di tornare il prima possibile sul gradino più alto, magari già da questo esordio sul Rettenbach. Una pista quella di Soelden che porta comunque a dolci ricordi per la nativa di Cuneo, visto che ci ha ottenuto il primo podio della carriera nel 2016 e poi anche una vittoria nel 2020, punto di partenza di una stagione pazzesca per l’azzurra e culminata con la conquista della sua prima ed unica coppa di specialità.