Riflessioni sul Mediterraneo: La necessità di un commissario per riequilibrare l'interesse europeo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nomina di un commissario per il Mediterraneo rappresenta un'opportunità strategica per riequilibrare l'interesse della Unione Europea, finora indirizzato verso il Nord e l'Est. Marco Ricceri, segretario generale dell'Eurispes, ha evidenziato l'importanza di riposizionare questa attenzione verso il Sud durante il panel "Mediterraneo, una centralità da ritrovare", parte della conferenza condotta da Adnkronos/Eurofocus sulla nuova Commissione Ue. Questo dibattito sottolinea l'importanza di un approccio concertato e comune per affrontare le sfide regionali e globali. La visione di un Mediterraneo come bene comune Marco Ricceri ha affermato con fermezza che il Mediterraneo deve essere considerato come un bene comune a tutti gli Stati che vi si affacciano.

