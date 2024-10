Rifiuto “selvaggio”, quanto ci costi: a Terni scoperte due discariche abusive al giorno (Di martedì 22 ottobre 2024) Si fa presto a lanciare un sacchetto di rifiuti dall’auto in corsa. Oppure a fermarsi all’angolo di una strada, magari convinti che il buio della sera “coprirà” quello che a tutti gli effetti è un reato penale. Poi però qualcuno se ne accorge e segnala, qualcun altro interviene e pulisce e tutti Ternitoday.it - Rifiuto “selvaggio”, quanto ci costi: a Terni scoperte due discariche abusive al giorno Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si fa presto a lanciare un sacchetto di rifiuti dall’auto in corsa. Oppure a fermarsi all’angolo di una strada, magari convinti che il buio della sera “coprirà” quello che a tutti gli effetti è un reato penale. Poi però qualcuno se ne accorge e segnala, qualcun altro interviene e pulisce e tutti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carroll ha rifiutato l’Arabia, oggi non gioca per i soldi: “Col mio stipendio non pago l’affitto” - L'ex attaccante di Newcastle, Liverpool e West Ham ha spiegato perché ha scelto di giocare nella quarta divisione francese coi girondini, caduti in disgrazia ... (fanpage.it)

Dalla Louisiana alla Florida on the road: un viaggio a ritmo di jazz, blues e rock’n’roll - Dalla Louisiana alla Florida, alla scoperta del sudest degli Stati Uniti. Un viaggio sulle ali della musica, scandito dalle note jazz, blues e rock’n’roll ... (viaggi.corriere.it)

Ecocentri, giro di vite sugli accessi dal primo novembre: ecco le nuove regole - ROVIGO - Dal primo di novembre entrano in vigore le nuove regole di accesso agli ecocentri sovracomunali. Con il prossimo mese, gli utenti privati che accedono ai siti dislocati sul ... (ilgazzettino.it)