Ravenna, 17enne rivela gli abusi nel tema: «Mi hanno molestato durante lo stage». Indagati due 23enni (Di martedì 22 ottobre 2024) «hanno trovato delle scuse per toccarmi». È la frase che una studentessa di 17 anni di una scuola del Ravennate ha inserito in un tema in classe e che ha subito fatto drizzare le antenne alla sua insegnante. La professoressa di italiano, infatti, le ha parlato dopo aver corretto il compito e nel dialogo tra le due è emerso che la studentessa avrebbe effettivamente subito abusi durante uno stage scolastico. La docente ha quindi segnalato la questione al dirigente che, a sua volta, si è rivolto alle autorità. La lente della Procura è ora puntata su due Indagati. Si tratta di due 23enni, responsabili della cucina di un locale, che dovranno rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della presunta vittima. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) «trovato delle scuse per toccarmi». È la frase che una studentessa di 17 anni di una scuola delte ha inserito in unin classe e che ha subito fatto drizzare le antenne alla sua insegnante. La professoressa di italiano, infatti, le ha parlato dopo aver corretto il compito e nel dialogo tra le due è emerso che la studentessa avrebbe effettivamente subitounoscolastico. La docente ha quindi segnalato la questione al dirigente che, a sua volta, si è rivolto alle autorità. La lente della Procura è ora puntata su due. Si tratta di due, responsabili della cucina di un locale, che dovranno rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della presunta vittima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studentessa rivela di aver subito abusi in un tema durante uno stage per la scuola : due indagati a Ravenna - Due giovani indagati per violenza sessuale in provincia di Ravenna: le indagini partite da quanto scritto in un tema da una studentessa di 17 anni. (Notizie.virgilio.it)

Ancisi (Lista per Ravenna) : "Buone notizie per l'area cani di via Cicognani - sistemata la recinzione" - Recinzione ripristinata nell'area cani su via Cicognani, quella lato scuola Don Minzoni sarà invece sistemata durante le vacanze di Natale. "Il 24 settembre scorso ho prodotto un’interrogazione, rivolta al. . . . A fare il punto è il consigliere comunale Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna). (Ravennatoday.it)

Fattore R - l'azienda ravennate al forum economico : "Il tema della sostenibilità è centrale" - Il 4 ottobre, presso il teatro Dante Alighieri di Ravenna, si tiene l’ottava edizione di Fattore R – Romagna Economic Forum - iniziativa che mette a confronto aziende, istituzioni e associazioni del territorio sui temi principali dell’economia e promosso da Camera di Commercio di Ferrara e... (Ravennatoday.it)