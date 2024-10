Quanto vale la racchetta d’oro donata a Rafa Nadal nel Six Kings Slam? (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Six Kings Slam si è chiuso con una sconfitta per il leggendario campione spagnolo di tennis Rafa Nadal, battuto da Novak Djokovic nella finale per il terzo posto, ma con un omaggio preziosissimo ricevuto dagli organizzatori arabi. Una racchetta d’oro dal peso di tre chilogrammi dal valore stimato di 250 mila dollari. Un premio speciale, legato al fatto che Nadal sia un ambasciatore del tennis per l’Arabia Saudita. A consegnarglielo, Turki Al-Sheikh, responsabile della Riad Season, un programma di eventi che dal 2019 viene organizzato nella capitale del Paese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TURKI ALALSHIKH ???? ??? ????? (@turkialalshik) Nadal, dunque, è pronto ad abbandonare il tennis professionistico – le ultime gare saranno in Coppa Davis a Malaga, a novembre – ma a questo impegno non ha rinunciato. Cultweb.it - Quanto vale la racchetta d’oro donata a Rafa Nadal nel Six Kings Slam? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Sixsi è chiuso con una sconfitta per il leggendario campione spagnolo di tennis, battuto da Novak Djokovic nella finale per il terzo posto, ma con un omaggio preziosissimo ricevuto dagli organizzatori arabi. Unadal peso di tre chilogrammi dal valore stimato di 250 mila dollari. Un premio speciale, legato al fatto chesia un ambasciatore del tennis per l’Arabia Saudita. A consegnarglielo, Turki Al-Sheikh, responsabile della Riad Season, un programma di eventi che dal 2019 viene organizzato nella capitale del Paese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TURKI ALALSHIKH ???? ??? ????? (@turkialalshik), dunque, è pronto ad abbandonare il tennis professionistico – le ultime gare saranno in Coppa Davis a Malaga, a novembre – ma a questo impegno non ha rinunciato.

A 38 anni ha annunciato il ritiro il campione spagnolo Rafael Nadal, uno degli interpreti più grandi di sempre come dimostra il suo palmares costellato di successi: 22 titoli