Proroga del Cin a gennaio 2025 per gli affitti brevi, i chiarimenti nelle Faq del Ministero (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Ministero del Turismo ha deciso di Prorogare la richiesta del Cin per gli affitti brevi e turistici. Una decisione che era nell'aria, dopo la richiesta avanzata dalle strutture presenti in Italia che hanno fatto fatica a ottenere il Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi, con la scadenza che si avvicinava sempre più (2 novembre 2024), ufficializzata martedì 22 ottobre dal dicastero del Turismo. E ora, col rinvio e una nuova scadenza fissata al 1° gennaio 2025, è corsa contro il tempo per ottenere il codice. Le risposte nelle Faq del Ministero Una Proroga che è stata accolta positivamente da parte dei gestori delle strutture di affitti brevi e turistici, ma che ancora non basta. La richiesta fatta al Ministero guidato da Daniela Santanchè, infatti, è quella di avere una scadenza più in là nel tempo, magari a marzo 2025.

Affitti brevi - il termine per il Cin spostato a gennaio 2025 - «Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni, il ministero ha prorogato i termini per l'adeguamento fino a gennaio 2025, anche al fine di evitare di incorre in sanzioni come previsto dalla riforma. . Lo rende noto la. . Ancora una volta questo Governo porta avanti le proprie azioni ascoltando il settore e venendo incontro alle sue ... (Gazzettadelsud.it)

Affitti brevi - arriva la proroga a gennaio 2025 per la richiesta del Cin - Come ottenere il Cin per gli affitti brevi Secondo quanto previsto dalle nuove normative vigenti, tutti i titolari o gestori di strutture ricettive (siano esse alberghiere o extralberghiere) e di unità destinate a locazioni turistiche o brevi, sono tenute a richiedere il Cin. E ancora: l’assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori fa scattare ... (Quifinanza.it)

Proroga fino a gennaio 2025 per gli affitti brevi : le nuove disposizioni del ministero del Turismo - In un mercato in forte espansione, caratterizzato da una considerevole concorrenza e da una continua evoluzione delle preferenze dei consumatori, è fondamentale che gli imprenditori possano adattarsi alle nuove norme senza l’urgenza di eventuali penalizzazioni. Il Ministero del Turismo ha recentemente annunciato una proroga fino al 1° gennaio 2025 per l’adeguamento alle nuove disposizioni ... (Gaeta.it)