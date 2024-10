Prende forma la nuova edizione di Pechino Express: ecco chi sono le squadre in gara! (Di martedì 22 ottobre 2024) Torna Pechino Express e i fan non vedono l’ora di sapere chi ci sarà nel cast di questa nuova edizione: le prime squadre sono state svelate proprio nelle ultime ore Gabriele Parpiglia si è occupato di dare qualche indiscrezione in più sui personaggi che troveremo all’interno della trasmissione quest’anno. Nel frattempo, di recente, è venuta a mancare una personalità molto nota, che qualche anno fa aveva partecipato a Pechino Express con grande slancio ed entusiasmo. Stiamo parlando di Totò Schillaci, morto prematuramente a causa di un brutto male. Lutto a parte, comunque, Pechino Express sta per tornare in televisione e il cast ha entusiasmato i fan del programma che – a questo punto – non vedono l’ora di poter ammirare le gesta eroiche dei loro beniamini. Donnapop.it - Prende forma la nuova edizione di Pechino Express: ecco chi sono le squadre in gara! Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tornae i fan non vedono l’ora di sapere chi ci sarà nel cast di questa: le primestate svelate proprio nelle ultime ore Gabriele Parpiglia si è occupato di dare qualche indiscrezione in più sui personaggi che troveremo all’interno della trasmissione quest’anno. Nel frattempo, di recente, è venuta a mancare una personalità molto nota, che qualche anno fa aveva partecipato acon grande slancio ed entusiasmo. Stiamo parlando di Totò Schillaci, morto prematuramente a causa di un brutto male. Lutto a parte, comunque,sta per tornare in televisione e il cast ha entusiasmato i fan del programma che – a questo punto – non vedono l’ora di poter ammirare le gesta eroiche dei loro beniamini.

