Ponte sullo Stretto | sindaci in allerta e dubbi sulla progettualità mentre procede il cofinanziamento europeo

La questione del Ponte sullo Stretto di Messina continua a generare tensioni tra i sindaci di Messina e Villa San Giovanni. Giusy Caminiti e Federico Basile esprimono una determinazione chiara: la sicurezza e il benessere delle comunità locali devono essere la priorità assoluta. La società Stretto di Messina, responsabile del progetto, ha recentemente presentato ulteriori documentazioni, ma i dubbi sulla fattibilità e l'impatto del progetto rimangono evidenti. La cautela dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni I sindaci di Messina e Villa San Giovanni si mostrano cauti e scettici riguardo alle proposte avanzate dalla società Stretto di Messina. Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, critica il fatto che gran parte delle soluzioni presentate siano più descrittive che progettuali.

