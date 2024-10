Ilrestodelcarlino.it - Peggiore difesa della cadetteria. Il Cesena ora deve correre ai ripari

(Di martedì 22 ottobre 2024) Con 17 gol subiti, 7 su calcio d’angolo, la retroguardia delrisulta quella più battutaserie B. Sono questi i numeri che preoccupano, molto piùsconfitta subita con la Sampdoria. E dire che in C vantavano lameno battuta del campionato con decine di gare chiuse a porta inviolata. Con la Sampdoria si sono rivisti tutti gli errori sciorinati in questa primo scorcio di campionato con l’aggiunta dell’autogol che non era mai stata una costante anche perché dietro non si era mai stati in affanno come quest’anno. La disamina del momentoessere profonda e senza sconti perché non è mai successo che la squadra con la fase difensiva più deficitaria si salvi alla fine del campionato. Quindi Mignaniporre mano immediatamente al problema, al momento con le risorse a disposizione ed a gennaio con drastici quanto indispensabili ritocchi.