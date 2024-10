Opportunità di lavoro al Comune di Taranto ed in Provincia, sostenute dalla Cisl FP (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Comune di Taranto e gli altri enti locali della Provincia registrano un importante risultato per la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo del territorio. Sono stati pubblicati i bandi di concorso RIPAM, nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, che prevedono l’assunzione di 43 nuove unità per la Provincia di Taranto: 9 posti per il Comune di Taranto, 8 posti per la Provincia e 26 posti per i restanti comuni. Questa iniziativa, fortemente sostenuta dalla Cisl FP del Comune di Taranto, rappresenta un’Opportunità unica per potenziare l’amministrazione locale e migliorare la gestione dei fondi europei. Tarantinitime.it - Opportunità di lavoro al Comune di Taranto ed in Provincia, sostenute dalla Cisl FP Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIldie gli altri enti locali dellaregistrano un importante risultato per la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo del territorio. Sono stati pubblicati i bandi di concorso RIPAM, nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, che prevedono l’assunzione di 43 nuove unità per ladi: 9 posti per ildi, 8 posti per lae 26 posti per i restanti comuni. Questa iniziativa, fortemente sostenutaFP deldi, rappresenta un’unica per potenziare l’amministrazione locale e migliorare la gestione dei fondi europei.

