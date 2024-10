Nuova edizione di ‘Arlecchino servitore di due padroni’ debutta al Piccolo di Milano il 24 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 24 ottobre segna una data importante per il Piccolo Teatro di Milano, con il ritorno in scena di “Arlecchino servitore di due padroni”. Questa storica commedia, immortalata dalla regia di Giorgio Strehler, ha raggiunto un traguardo senza precedenti di 3017 recite. Lo spettacolo, che ha segnato la storia del teatro italiano, è ora rielaborato sotto la direzione di Stefano De Luca e si avvale di un cast di giovani talenti diplomati alla scuola del Piccolo, riprendendo un modello già sperimentato nell’edizione del 1990. Un’opera che attraversa generazioni “Arlecchino servitore di due padroni”, scritto da Carlo Goldoni, rappresenta un emblematico esempio del teatro di tradizione comica italiana. Gaeta.it - Nuova edizione di ‘Arlecchino servitore di due padroni’ debutta al Piccolo di Milano il 24 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 24segna una data importante per ilTeatro di, con il ritorno in scena di “Arlecchinodi due padroni”. Questa storica commedia, immortalata dalla regia di Giorgio Strehler, ha raggiunto un traguardo senza precedenti di 3017 recite. Lo spettacolo, che ha segnato la storia del teatro italiano, è ora rielaborato sotto la direzione di Stefano De Luca e si avvale di un cast di giovani talenti diplomati alla scuola del, riprendendo un modello già sperimentato nell’del 1990. Un’opera che attraversa generazioni “Arlecchinodi due padroni”, scritto da Carlo Goldoni, rappresenta un emblematico esempio del teatro di tradizione comica italiana.

