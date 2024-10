Nuoto: Ceccon, Martinenghi e Pilato nella 2^ tappa di Coppa del mondo (Di martedì 22 ottobre 2024) I campioni azzurri da domani in gara a Incheon, in Corea del Sud ROMA - Prosegue la World Cup in vasca corta, per una stagione invernale che di fatto si concluderà con i Mondiali di Budapest (10-15 dicembre), con la seconda tappa in programma a Incheon (Corea del Sud) dal 24 al 26 ottobre. Le stelle Ilgiornaleditalia.it - Nuoto: Ceccon, Martinenghi e Pilato nella 2^ tappa di Coppa del mondo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I campioni azzurri da domani in gara a Incheon, in Corea del Sud ROMA - Prosegue la World Cup in vasca corta, per una stagione invernale che di fatto si concluderà con i Mondiali di Budapest (10-15 dicembre), con la secondain programma a Incheon (Corea del Sud) dal 24 al 26 ottobre. Le stelle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto - Ceccon illumina la prima tappa di Coppa del Mondo! Bene Razzetti e Mora - Benedetta Pilato, invece, non ha certo sfigurato. Le notizie meno esaltanti arrivano dalla rana ma anche qui è bene contestualizzare. Le è mancato qualcosa nella finale dei 100 rana ma il ritorno alle gare con un 200 prima e un doppio turno il giorno dopo ha presentato il conto. Dopo la delusione per non essere riuscito a coronare il sogno olimpico, il modenese riparte dal suo ambiente ... (Oasport.it)

Nuoto di fondo - Italia sperimentale per la tappa di Coppa del Mondo a Setubal - Nelle acque libere di Setubal, in Portogallo, la compagine del Bel Paese sarà composta da un gruppo di atleti di cui non fanno parte i soliti primattori. Le Olimpiadi di Parigi hanno lasciato i segni in tutti i sensi per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Un’Italia numerosa e sperimentale quella che si presenta al via della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. (Oasport.it)