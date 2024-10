Mostra collettiva di artisti internazionali "Perspectives" (Di martedì 22 ottobre 2024) Dall'1 al 7 novembre 2024 Medina Art Gallery presenta la Mostra collettiva di artisti internazionali organizzata da ROI Moving Art, presso la galleria di via Merulana, 220, Roma.L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 1? novembre 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di via Merulana Romatoday.it - Mostra collettiva di artisti internazionali "Perspectives" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dall'1 al 7 novembre 2024 Medina Art Gallery presenta ladiorganizzata da ROI Moving Art, presso la galleria di via Merulana, 220, Roma.L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 1? novembre 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di via Merulana

"Racconti - ritratti e ricordi" mostra collettiva sull'autunno - "Racconti, ritratti e ricordi" Mostra Collettiva sull'Autunno Dal 19 ottobre al 4 novembre 2024, presso la Galleria Art and MORE, in Via Cardassi 24 a Bari, si terrà la mostra collettiva "Racconti, ritratti e ricordi", un evento che celebra l'autunno attraverso le opere di 18 artisti di... (Baritoday.it)

Outside - mostra collettiva - “Outside” è il titolo della mostra ideata da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery ed inserita nella IX edizione di RAW 2024 che si svolgerà presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, un edificio di grande valore storico affacciato sull'omonima piazza nel centro di Roma, vicino a Campo de’ Fiori. . (Romatoday.it)

Call per artisti finalizzata alla mostra collettiva dedicata a Giorgio Vasari - In occasione delle celebrazioni vasariane Il Museo della Fraternita dei Laici indice una call per artisti e fotografi al fine di realizzare una mostra collettiva di opere che si terrà dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Quest’anno ad Arezzo si celebrano i 450 anni dalla morte di Giorgio... (Arezzonotizie.it)