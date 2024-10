Gaeta.it - Morto durante un massaggio tantrico a Bari: indagini in corso sulle cause del decesso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente si è verificato nel rione Libertà di, dove un uomo di sessant’anni è decedutouna sessione di. L’episodio ha sollevato preoccupazioni e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte del pubblico ministero Celeste Morea. L’autopsia è stata richiesta per chiarire le circostanze della morte e le eventuali responsabilità. Maloreil trattamento Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha manifestato sintomi di malore mentre si trovava a ricevere un. La massaggiatrice, rendendosi conto della gravità della situazione, ha tempestivamente contattato i soccorsi. Nonostante gli sforzi dei paramedici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’intervento dei professionisti del 118 non ha potuto salvargli la vita, lasciando la comunità in stato di shock.