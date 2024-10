Morte di Liam Payne, la procura argentina smentisce le indiscrezioni sulle droghe (Di martedì 22 ottobre 2024) La procura argentina ha smentito le indiscrezioni riguardo l’esito delle analisi tossicologiche e istopatologiche effettuate sul corpo del cantante britannico Liam Payne, deceduto il 16 ottobre a Buenos Aires dopo essere caduto dal balcone al terzo piano dell’albergo dove alloggiava. Lo afferma un comunicato pubblicato martedì al termine di un incontro tra il pm che conduce le indagini, Andrés Esteban Madrea, e il padre dell’ex cantante della band One Direction, Geoff Payne. «Il rappresentante della procura ha informato il padre che gli studi tossicologici e istopatologici complementari all’autopsia non sono ancora stati completati», afferma la nota della magistratura in cui si precisa inoltre che «la procura non è a conoscenza ad oggi di altri studi o analisi di laboratorio e non ha rilasciato nessun’altra informazione corrispondente al caso». Geoff Payne a Buenos Aires (Ansa). Lettera43.it - Morte di Liam Payne, la procura argentina smentisce le indiscrezioni sulle droghe Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laha smentito leriguardo l’esito delle analisi tossicologiche e istopatologiche effettuate sul corpo del cantante britannico, deceduto il 16 ottobre a Buenos Aires dopo essere caduto dal balcone al terzo piano dell’albergo dove alloggiava. Lo afferma un comunicato pubblicato martedì al termine di un incontro tra il pm che conduce le indagini, Andrés Esteban Madrea, e il padre dell’ex cantante della band One Direction, Geoff. «Il rappresentante dellaha informato il padre che gli studi tossicologici e istopatologici complementari all’autopsia non sono ancora stati completati», afferma la nota della magistratura in cui si precisa inoltre che «lanon è a conoscenza ad oggi di altri studi o analisi di laboratorio e non ha rilasciato nessun’altra informazione corrispondente al caso». Geoffa Buenos Aires (Ansa).

