Moda la crisi detta il cambiamento | Ripartenza nel 2026 ora tutele

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano – Il settorerallenta dopo anni di crescita. Il fatturato globale nel 2024, si stima, subirà una flessione del 3,5 per cento. A incidere sul risultato è soprattutto la decrescita del mercato cinese, che per anni ha guidato i consumi. Un mondo che cambia veloce, da reinterpretare. È il messaggio principale che emerge dell’apertura di Milano Fashion Global Summit, dal titolo “The New Rules”, tenutosi ieri in Torre Velasca. L’annuale incontro organizzato da Class Editori vedrà confrontarsi esperti e addetti al lavoro, alla ricerca di una bussola da seguire tra nuove tecnologie, sfide di filiera ed evoluzione del made in Italy. “Siamo cresciuti molto negli ultimi tre anni ma ora è un momento complesso nel quale stiamo subendo unache probabilmente durerà ancora l’anno prossimo”, spiega Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale dellaitaliana.