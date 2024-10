Mister Movie | Netflix alza ancora i prezzi: ecco quanto pagherai in più da questo mese (Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Cattive notizie per gli abbonati Netflix: la piattaforma di streaming ha aumentato i prezzi di tutti i suoi piani in Italia e Spagna. Scopri quanto pagherai in più a partire da oggi e quali sono i nuovi costi degli abbonamenti. Netflix aumenta i prezzi: addio ai vecchi abbonamenti Una brutta notizia per gli amanti delle serie TV e dei film: Netflix ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti in Italia e Spagna. Questa decisione, già anticipata nelle scorse settimane, è stata ufficializzata a partire dal 18 ottobre 2024. Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix alza ancora i prezzi: ecco quanto pagherai in più da questo mese Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Cattive notizie per gli abbonati: la piattaforma di streaming ha aumentato idi tutti i suoi piani in Italia e Spagna. Scopriin più a partire da oggi e quali sono i nuovi costi degli abbonamenti.aumenta i: addio ai vecchi abbonamenti Una brutta notizia per gli amanti delle serie TV e dei film:ha deciso di aumentare idei suoi abbonamenti in Italia e Spagna. Questa decisione, già anticipata nelle scorse settimane, è stata ufficializzata a partire dal 18 ottobre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netflix aumenta ancora i prezzi : quanto costeranno gli abbonamenti - È ufficiale il nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti della piattaforma streaming Netflix: ecco cosa cambia e quanto costerà agli utenti. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. (2anews.it)

Netflix aumenta ancora i prezzi - Netflix: ecco gli aumenti piano per piano Si parte da un aumento minimo di 1 € per il piano Standard, che passa da 12. . Cattive notizie per gli abbonati Netflix: i costi del servizio streaming subiscono un nuovo aumento, già in vigore da ieri per i nuovi clienti e da oggi per i vecchi, previa comunicazione a mezzo mail un mese prima del rinnovo. (Davidemaggio.it)

Netflix aumenta ancora i prezzi - A questi prezzi, qualora lo si desideri, bisogna ovviamente aggiungere i 4. Cattive notizie per gli abbonati Netflix: i costi del servizio streaming subiscono un nuovo aumento, già in vigore da ieri per i nuovi clienti e da oggi per i vecchi, previa comunicazione a mezzo mail un mese prima del rinnovo. (Davidemaggio.it)