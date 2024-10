Lanazione.it - Minacciata dall’ex: trentenne arrestato davanti alle due figlie

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 – Non era sola. Con lei c’erano anche le bambine quando è stata aggredita. Ma lui era pronto a picchiarlo lo stesso. Il tempestivo intervento dei finanzieri ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza della giovane madre e delle sue due figliolette. E’ successo in centro città, proprio mentre era in corso un servizio di ordine pubblico delle Fiamme Giin collaborazione con i militari dell’esercito. Era sera quano i finanzieri di San Miniato sono statirtati drichieste di aiuto della donna, in prossimità di una fermata di bus di linea: l’intervento è stato immediato per bloccare l’azione delittuosa del suo ex compagno, evitando che potessero crearsi ulteriori conseguenze.