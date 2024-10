Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – durante un addestramento in corso oggi nell’area del lago di Bolsena, un Militare dell’Esercito è risultato disperso. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. —Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –unin corso oggi nell’area deldi, undell’Esercito è risultato. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. — [email protected] (Web Info) L'articolounaldiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

