Rompipallone.it - Milan, Leao out al 60esimo: cosa ha fatto dopo il cambio

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Rafaelè stato protagonista, in un senso e nell’altro, nella partita di Champions League trae Club Brugge:hailIlera obbligato a un unico risultato nella terza giornata di Champions Leaguela rabbia e le delusioni accumulate nei primi due impegni: la vittoria. E stavolta, nonostante qualche difficoltà di troppo, la squadra di Paulo Fonseca non ha deluso e ha trovato i tre punti. Le polemiche, però, non sono mancate per le scelte dl tecnico ex Lille e siamo sicuri che se ne parlerà anche nei prossimi giorni. Il soggetto del contendere è stato ancora una volta Rafael, che è stato sostituito dall’allenatore alminuto, nonostante il club rossonero dovesse attaccare per trovare il gol decisivo.