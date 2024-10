Unlimitednews.it - Milan-Bruges 3-1, doppietta Reijnders e debutto Camarda

(Di martedì 22 ottobre 2024)O (ITALPRESS) – Ilsoffre, ma trova la prima vittoria stagionale in Champions League grazie al 3-1 inflitto al. Sono la rete di Pulisic e unadia regalare i tre punti alla squadra. Ci sarebbe stato spazio anche per il secondo record della serata firmato da, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco e allora il 16enne talento rossonero deve consolarsi con unche gli permette di diventare l’italiano più giovane a esordire nella massima competizione europea. La partita inizia con la Curva Sud in silenzio per protesta nei confronti della società per il prezzo dei biglietti, giudicato troppo esoso, stabilito in vista della sfida casalinga di campionato con la Juventus. Dopo soli due minuti, ci vuole un intervento di piede da parte di Maignan per sbarrare la strada a Tzolis.